Юный музыкант из села Иргели Алматинской области не только покорил международный конкурс баянистов в Бельгии, но и — совершенно случайно — рассмешил весь Казнет, передаёт BaigeNews.kz.

В коротком, но уже вирусном видео, подросток по имени Абилмансур Далабек с чемоданом за спиной подходит к воротам дома и с серьёзным видом спрашивает маму:

— Асфальт қайда?

— Какой асфальт? — недоумевает мама.

— Я же занял первое место в мире...

Только потом женщина понимает, что сын — не только талант, но и с чувством юмора. Смеётся и... осыпает его шашу прямо на пороге. Видео моментально разлетелось по соцсетям, а комментаторы наперебой восхищаются не только талантом, но и самоиронией школьника.

Оказалось, что Абилмансур стал победителем в одной из категорий международного конкурса баянистов в Бельгии, где представлял Казахстан в двух номинациях.

В описании к ролику скромно, но с точностью отмечено:

"Поддерживать нужно не только спорт, но и культуру".

Но шутка школьника — это ещё и тонкая отсылка к известному казахстанскому инфоповоду: летом 2024 года дзюдоист Елдос Сметов вернулся из Парижа с олимпийским "золотом", и местные власти, не скупясь, уложили новый асфальт прямо к его дому. Это событие вызвало бурную реакцию в обществе — и, как видно, не прошло мимо подрастающего поколения.

Реакция Казнета не заставила себя ждать:

"Тигр!" — написал боец Куат Хамитов.

"С юмором пацан. Красавчик" — отметил актёр Саясат Исембаев.

"Басынан періп жібергені ше шашумен" — добавил ведущий Нурсултан Абдикаримов.

А пользователи и вовсе требуют: "Асфальт, срочно!", "Мансур, начинай интервью с вопроса про асфальт!"

Местные власти публикацию не комментировали.

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