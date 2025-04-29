Алматы продолжает реализовывать комплекс мер по стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары, передаёт BaigeNews.kz.

Одной из ключевых инициатив стало заключение договора займа между СПК "Алматы" и супермаркетом на закупку и реализацию овощей по сниженным ценам.

Согласно условиям соглашения, будет закуплено 10 440 тонн картофеля, моркови, лука и капусты у сельхозтоваропроизводителей Алматинской, Жамбылской, Павлодарской и Карагандинской областей. Эти овощи будут продаваться в супермаркетах по фиксированным сниженным ценам с сентября 2025 года по апрель 2026 года.

Кроме того, в марте 2025 года начнется стабилизация цен на 11 наименований продуктов, включая крупы, подсолнечное масло, молоко и мясо кур, которые будут продаваться по зафиксированным ценам на протяжении года.

Для стабилизации цен на мясо кур и яйца заключены дополнительные договоры с птицефабриками "Алатау-Құс" и "Сары-Булак". В частности, цена на мясо кур в магазинах не будет превышать 1 100 тенге за килограмм, а стоимость яйца составит 51 тенге за штуку с не более 15% надбавкой.

Также будет стабилизирована цена на молоко, сахар и другие продукты. Например, сахар будет продаваться по фиксированной цене 380 тенге за килограмм, а молоко — по цене 348 тенге за литр.

Для повышения доступности продуктов на ярмарках выходного дня, организованных СПК "Алматы" в четырёх районах города:

Алмалинский район — ул. Масанчи (между ул. Айтеке би и ул. Гоголя);

— ул. Масанчи (между ул. Айтеке би и ул. Гоголя); Ауэзовский район — ул. Утеген батыра (ниже пр. Абая);

— ул. Утеген батыра (ниже пр. Абая); Бостандыкский район — мкр. Казахфильм (выше пр. аль-Фараби);

— мкр. Казахфильм (выше пр. аль-Фараби); Медеуский район — бульвар Мендикулова – ул. Бектурова.

В рамках мер по стабилизации цен, социально значимые продукты на ярмарках реализуются на 15–20% ниже рыночной стоимости.