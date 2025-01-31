Внеплановую проверку в отношении ТОО "Газпромнефть-Казахстан Операционная компания" провели в Алматы сотрудники Комитета технического регулирования и метрологии Минторговли. Основанием стало обращение физического лица, передаёт BaigeNews.kz.

Проверка касалась соблюдения требований Законов РК "Об обеспечении единства измерений", "О техническом регулировании" и других нормативно-правовых актов в области метрологии.

"Установлено отклонение, превышающее допустимую погрешность при отпуске автомобильного бензина марки АИ-95-К4 через топливораздаточную колонку №1. При отпуске 20 литров бензина недолив составил 100 миллилитров, что является нарушением стандартов. Предельно допустимая погрешность измерения объема нефтепродуктов на АЗС должна составлять ±4%", - сообщили в ведомстве.

Контроль осуществлялся с использованием металлического эталонного мерника М2Р-20, поверенного в установленном порядке и действующего до 24 апреля 2025 года.

"При приёме, хранении и отпуске ГСМ на АЗС №132 используются различные средства измерений, включая уровнемеры, мерник эталонный металлический, метроштоки и ТРК. Однако при проверке одной из единиц – ТРК №1 – выявлено, что отклонение превышает допустимую погрешность, что привело к признанию данного оборудования непригодным к применению", - отметили в Комитете.

По результатам внеплановой проверки установлены нарушения статьи 19 Закона РК "Об обеспечении единства измерений". За нарушение требований закона ТОО "Газпромнефть-Казахстан Операционная компания" привлечено к административной ответственности и наложен штраф в размере 3 145 600 тенге.