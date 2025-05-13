Суд Жамбылской области обязал подрядчика завершить многомиллиардный проект по реконструкции газового узла в Меркенском районе, поддержав тем самым права заказчика, передаёт BaigeNews.kz.

В 2021 году между двумя компаниями — АО "И." и ТОО "Р." — заключён контракт на выполнение газовых работ в Меркенском районе. Сумма проекта составила более 2 миллиардов тенге. По договору подрядчик должен был реконструировать узел подключения к магистральному газопроводу до конца 2022 года. Заказчик выплатил 50% аванса.

Однако к установленному сроку подрядчик не справился с обязательствами. Заказчик подал в суд, потребовав обязать подрядчика завершить работы.

В свою защиту компания-подрядчик сослалась на финансовые трудности и попросила отказать в иске. Тем не менее суд указал, что сроки были чётко прописаны в договоре, и обязательства должны быть исполнены.

Кроме того, суд отметил, что большая часть работ уже выполнена, и искать нового подрядчика нецелесообразно — другие компании вряд ли согласятся завершать чужой проект.

В итоге суд удовлетворил иск заказчика и постановил: подрядчик должен закончить работы. Решение вступило в законную силу.