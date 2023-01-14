Газовый баллон взорвался в Туркестанской области. Погибла женщина

Фото: МЧС РК

В городе Шардара Туркестанской области в частном жилом доме взорвался газовый баллон, в резульате погибла женщина и госпитализированы двое детей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Сообщение о ЧП на пульт "112" поступило в 18:41 14 января.

"В частном жилом доме произошел взрыв предварительно газового баллона, с последующим частичным обрушением крыши и стен на площади 84 квадратных метра, без последующего горения. До прибытия подразделений МЧС из-под завалов соседи извлекли двоих детей. Они доставлены в центральную районную больницу. Состояние детей уточняется. Врачи районной больницы оказывают детям медицинскую помощь", — говорится в сообщении.

Также, по данным ведомства, на месте обнаружено и извлечено из-под завалов тело неизвестной женщины, личность которой устанавливаетс.На месте работает личный состав Департамента по ЧС, задействована спасательная техника. Специалисты выясняют причину произошедшего.

Фото: пресс-служба МЧС РК