Газовый баллон взорвался на поминальном обеде в Улытауской области

16 человек пострадали в результате взрыва газового баллона в посёлке Жанаарка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"В отдельно стоящей бане на территории частного жилого дома произошёл взрыв газового бытового баллона с последующим разрушением кровли бани на площади 100 квадратных метров и горением на площади 50 квадратных метров", - сообщили в МЧС.

По предварительным данным, в доме проводился поминальный обед. В МЧС предполагают, что была грубо нарушена техника безопасности – баллон занесли с мороза в помещение и поставили для отогрева возле отопительного прибора.

"В результате взрыва пострадали 16 человек, восемь из них госпитализированы, один находится в тяжёлом состоянии. Восемь человек отпустили домой", - уточнили в ведомстве.

На месте работают силы и средства пожарной части №6 посёлка Жанаарка.

Причина и обстоятельства взрыва устанавливаются.