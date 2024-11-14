  • 14 Ноября, 14:35
  • BAIGENEWS

Газовый баллон едва не взорвался при тушении пожара в Семее

Сегодня, 14:05
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
МЧС РК Сегодня, 14:05
Сегодня, 14:05
88
Фото: МЧС РК

В Семее огонь охватил деревянные конструкции, потолочное перекрытие и мебель в одной из квартир 2-квартирного частного жилого дома в п. Березовский, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение Министерства по ЧС.

Прибывшими оперативно-пожарными расчетами огонь остановлен на площади 30 кв. м.

"В ходе разведки из зоны горения огнеборцами эвакуирован газовый баллон", - говорится в сообщении.

Пострадавших нет.

"МЧС просит жителей соблюдать правила пожарной безопасности, не доводить ситуацию до пожара и устранять нарушения заблаговременно", - отмечено в обращении к населению.

Самое читаемое

Наверх