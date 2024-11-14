Газовый баллон едва не взорвался при тушении пожара в Семее
Сегодня, 14:05
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Сегодня, 14:05Сегодня, 14:05
88Фото: МЧС РК
В Семее огонь охватил деревянные конструкции, потолочное перекрытие и мебель в одной из квартир 2-квартирного частного жилого дома в п. Березовский, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение Министерства по ЧС.
Прибывшими оперативно-пожарными расчетами огонь остановлен на площади 30 кв. м.
"В ходе разведки из зоны горения огнеборцами эвакуирован газовый баллон", - говорится в сообщении.
Пострадавших нет.
"МЧС просит жителей соблюдать правила пожарной безопасности, не доводить ситуацию до пожара и устранять нарушения заблаговременно", - отмечено в обращении к населению.