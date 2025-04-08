Добывая около 60 миллиардов кубов газа ежегодно, Казахстан потребляет всего треть этого объёма. Зачастую излишки недропользователи закачивают обратно в пласт. При этом потребность в голубом топливе в стране остается высокой. Но отечественным производителям невыгодно добывать и перерабатывать ресурс. Для этого нужны большие инвестиции. Сможет ли страна наладить переработку и справиться с дефицитом голубого топлива, подробнее читайте в материале корреспондента BaigeNews.kz.

Затраты и вложения бизнеса едва ли оправдаются при нынешних закупочных ценах. Стоимость газа в Казахстане регулируется государством и остается одной из самых низких. Потребление же голубого топлива в республике ежегодно только растёт. На низко углеродный источник энергии переходят электростанции и производства, расширяется программа газификации населения.

С ростом спроса на природный газ, соответственно, растёт и объём его импорта. На "газовые" рельсы встают всё больше отечественных производств, строятся газотурбинные станции. К тому же, города продолжают застраиваться, газификация не успевает за темпами возведения жилья.

Дефицит газа будет увеличиваться и в ближайшие годы закрыть его Казахстан не сможет, говорит и председатель нефтегазового совета Казахстана Асылбек Джакиев.

По данным министерства энергетики Казахстана, по итогам прошлого года в Казахстане добыто 59 миллиардов кубометров газа. Это достаточный объем, считает эксперт, но ежегодно в стране все равно возникает дефицит.

"И этого объема: 45% попутный газ, 55% - природный газ. Основной производитель это Карачаганак, но проблема в том, что основной газ добывается на трех крупных проектах: ТШО КИСИ и КПО. А там весь газ, почти 80% закачивается в пласты для поддержания давления и, соответственно, каждый год в Казахстане у нас нехватка газа. При этом основная доля потребления увеличивается", - объясняет глава нефтегазового совета.

В ближайшие 10 лет спрос на природный газ возрастет на 25-30%, прогнозируют в отечественном нефтегазовом совете. И связано это не только с ростом экономики страны, но и её обязательствами по внедрению чистых источников энергии, где природному газу отводится роль переходного топлива. При этом с учётом низкой ценовой привлекательности, иностранные инвесторы вкладываться в добычу газа в Казахстане не спешат.

"На новых месторождениях природный газ будет направляться на внутренний рынок, а цены там ниже и правительство четко регулирует рынок. Не думаю, что многие компании будут заинтересованы вкладываться в разведку, добычу, поэтому основная роль приходится на национального оператора "Казахгаз", который должен больше вкладывать средств и заниматься вопросами бурения и разведки новых месторождений. Месторождения, обладающие запасами газа, есть", - отмечает Джакиев.

К слову, национальный оператор имеет несколько соглашений с инвесторами. Речь про тот же проект по разработке Амангельдинского месторождения. Большая надежда на газоперерабатывающий завод (ГПЗ), который строят в Атырауской области на базе Кашагана, производственную мощность которого оценивают в миллиард кубов.

В планах возвести и второй ГПЗ мощностью 2,5 миллиарда кубов на том же месторождении Кашаган. Работа по строительству ГПЗ идет и на Карачаганаке, в год там планируют перерабатывать 4 миллиарда кубов сырого газа. Эти проекты должны полностью удовлетворить потребность в ресурсе нашей страны и нарастить экспорт. Пока же во время остановки одного из пяти газоперерабатывающих заводов, страна вынуждена покупать ресурс у соседей.

"Министерство энергетики ставит задачу - с 90 до 100 миллионов тонн увеличить добычу нефти к 2030 году, но также стоит задача увеличить и добычу природного газа в полтора раза в ближайшие годы. Дальнейшее увеличение с учетом перехода транспорта на газ, будет расти и индустриальное потребление, так как природный газ чище, на него будет больше спроса. Хотя мы занимаемся декорбонизацией, мы видим, что, особенно на западе это пока выполняется с трудом, потому что Казахстан все-таки добывающая страна", - отмечает глава нефтегазового совета.

Доля доходов от добычи в казахстанском бюджете составляет порядка 40%. За счет нефтяных доходов финансируются масштабные инфраструктурные проекты и госпрограммы, отчисляются социальные выплаты. По данным министерства национальной экономики, в структуре ВВП постепенно растёт доля переработки. Однако бюджет Казахстана по-прежнему зависит от Национального фонда. И ситуация не изменится в ближайшее время.

Поэтому переход на безуглеродную энергетику в нашей стране будет не только затяжным, но и сложным. Трудности появятся при реализации политики по декорбонизации, считают в нефтегазовом совете.

Говоря о перспективах, эксперты отмечают, в будущем страна продолжит импортировать российский и туркменский газ для удовлетворения внутренних потребностей. Прогнозируется, что совокупный импорт ресурса в 2030 году составит около 5,6 миллиардов кубических метров, а в 2050-м - дойдёт до 11 миллиардов кубов.

"Думаю, не совсем правильно с точки зрения экономики прокладывать трубу с запада до северных и восточных регионов – это экономически нецелесообразно. Поэтому важно, чтобы эти регионы были газифицированы с помощью российской трубы и российского газа, здесь вопрос цены и договоренности", - считает Джакиев.

В Казахстане разработкой газовых месторождений компании занимаются за счет собственных инвестиций. Чтобы привлекать капитал в сферу разведки и добычи голубого топлива, в стране приняли улучшенный модельный контракт на недропользование. Для газовых проектов он предусматривает налоговые льготы и другие преференции на этапе добычи. Но даже с учётом этого, добывать и перерабатывать газ – процедура дорогостоящая, уверен нефтегазовый аналитик Абзал Нарымбетов.

"80% запасов в Казахстане владеют три месторождения, это Кашаган, Тенгиз, Карачаганак, где закачивают газ обратно в пласт. Например, на Карачаганаке больше половины газа закачивают обратно в пласт. Потому что реализация этого газа обходится дороже. Когда вы добываете нефть, вы добываете и газ, это неизбежно. И самый легкий путь избавиться от газа – закачать его потом обратно в пласт. Если бы "Казахгаз" стал закупать газ по рыночным ценам, выгодным условиям, то, наверное, инвесторы добывали его больше", - считает эксперт.

Между тем, у Тенгиза, Кашагана и Карачаганака иностранные акционеры. Газ они продают по ценам, которые зависят от курса доллара и в момент ослабления тенге, происходит удорожание ресурса.

Казахстан занимает 16-ое место в мире по добыче газа и 4-ое в СНГ, после России, Туркменистана и Азербайджана. И объёмы добычи растут, к примеру, в 2022-м году этот показатель составлял 53 миллиарда кубов, в прошлом году уже 59 миллиардов, план на этот год – почти 63 миллиарда кубометров.

В целом, по данным профильного ведомства, за последние 10 лет отечественные недропользователи увеличили объемы добычи голубого топлива в 3,5 раза. Отрасль растёт за счёт проектов газификации населения и с переходом крупных потребителей, промышленных предприятий и ТЭЦ на газ. В то же время, имея на балансе почти 4 триллиона кубов газа в запасах, чтобы отечественные ГПЗ работали без простоев, Казахстан продолжает покупать импортный газ.

"В настоящее время при текущем уровне потребления газа в 21 млрд.м3/год имеющиеся ресурсы товарного газа обеспечивают нужды внутреннего рынка страны. Дополнительно сообщаем, что в рамках договора между "Газпром" и АО "НК "QazaqGaz", импорт газа из РФ осуществляется в случае внеплановых остановок одного из крупных производителей товарного газа на территории Казахстана в пиковый период", - сообщили в министерстве энергетики РК.

Новые перерабатывающие предприятия скоро появятся на Кашагане и Карачаганаке. По информации профильного ведомства, два ГПЗ мощностью в 1 миллион и 2 миллиарда 500 миллионов кубов построят в Атырауской области. Уже через три года ГПЗ мощностью в 4 миллиарда кубов планируют сдать в ЗКО на Карачаганакском, в самом крупном в стране, месторождении. Проект завода с годовой мощностью в 900 миллионов тонн реализуется в Мангистауской области. В ближайшие годы ожидается ввод в эксплуатацию месторождений Барханная, Малдыбай, Придорожное, Западная Прорва и Урихтау Центральный. Продолжится и газификация сёл.

"В рамках утверждённого республиканского бюджета ведётся строительство новых газопроводов общей протяжённостью 460 км в Акмолинской, Атырауской, Алматинской, Жамбылской, Карагандинской, Кызылординской, Костанайской, Мангистауской, Туркестанской областях и областях Улытау и Жетысу, а также в городах Шымкент и Астана", - отметили в Минэнерго.

Казахстан экспортирует газ в соседний Китай. В прошлом году в Поднебесную отправили больше 5 миллиардов кубов, это почти 10% добываемого объёма. Национальный газовый оператор подчеркивает, в приоритете обеспечение отечественного рынка.

"Обеспечение внутренних потребностей в газе имеет безусловный приоритет над его экспортом. Экспорт газа из Казахстана осуществляется по остаточному принципу после полного удовлетворения внутренних потребностей в товарном газе. На сегодняшний день экспорт казахстанского газа осуществляется в Китай в согласованных сторонами объемах", - прокомментировали в АО "НК "QazaqGaz".

Пять газоперерабатывающих заводов республики выработали около 29 миллиардов товарного газа. Но, по данным министерства энергетики, ни один из пяти ГПЗ не добирает заявленных производственных мощностей.

"Тенгизский ГПЗ: мощность – 12 миллиардов кубических метров в год, загрузка – 11,5 млрд. м3. Кашаганский ГПЗ мощность – 6,5 млрд. м3/год, загрузка – 5,8 млрд.м3. Жанажолский ГПЗ: мощность – 8,4 млрд.м3/год, загрузка – 3,3 млрд. Казахский ГПЗ: мощность – 1,5 млрд. м3/год, загрузка – 0,8 млрд. Боранкольский ГПЗ: мощность – 3,65 млрд. м3/год, загрузка – 0,2 млрд", - отмечают в профильном министерстве.

За прошедший год QazaqGaz заключил два контракта на недропользование по участкам Шалкар и Малдыбай. Это в Актюбинской и Жамбылской областях. Еще три соглашения о сотрудничестве нацоператор достиг со стратегическими партнерами на проведение геологоразведочных работ. Идет согласование базовых условий сотрудничества еще по трём проектам. По оставшимся 13-ти участкам, закрепленным за QazaqGaz, проводится работа по привлечению инвесторов.

По информации министерства промышленности и строительства, на государственном учёте запасов сейчас числятся 297 месторождений горючего газа.

Потребление газа, по оценкам экспертов, в Казахстане в ближайшие 10 лет может вырасти вдвое. Для обеспечения даже внутренних потребностей стране нужны большие инвестиции.

Недавно стало известно, что Минэнерго намерено продлить запрет на вывоз сжиженного газа из республики. Проект приказа опубликовали для публичного обсуждения, продлится оно до 21 апреля этого года. Автовладельцам в профильном ведомстве не рекомендует переводить транспорт на автогаз. При его дефиците цена может вырасти до экспортного значения.