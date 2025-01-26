  • 26 Января, 21:18
  • BAIGENEWS

Газовоз вспыхнул в ВКО

На месте пожара создан оперативный штаб.

Сегодня, 20:50
АВТОР
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скриншот с видео Сегодня, 20:50
Сегодня, 20:50
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Фото: скриншот с видео

В городе Алтай Восточно-Казахстанской области сотрудники МЧС тушат сложный пожар на газозаправочной станции по улице Северная. К этому часу огонь локализован, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Загорелись моторный отсек и кабины грузового автомобиля марки КамАЗ-газовоз.

"Огнеборцы, соблюдая технику безопасности в специальных теплоотражательных костюмах, предназначенных для работы в условиях повышенных тепловых воздействий, тушат загорание газовоза. На месте пожара создан оперативный штаб", — говорится в сообщении.

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