Газовоз вспыхнул в ВКО
На месте пожара создан оперативный штаб.
Сегодня, 20:50
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Сегодня, 20:50Сегодня, 20:50
57Фото: скриншот с видео
В городе Алтай Восточно-Казахстанской области сотрудники МЧС тушат сложный пожар на газозаправочной станции по улице Северная. К этому часу огонь локализован, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
Загорелись моторный отсек и кабины грузового автомобиля марки КамАЗ-газовоз.
"Огнеборцы, соблюдая технику безопасности в специальных теплоотражательных костюмах, предназначенных для работы в условиях повышенных тепловых воздействий, тушат загорание газовоза. На месте пожара создан оперативный штаб", — говорится в сообщении.
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