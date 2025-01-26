В городе Алтай Восточно-Казахстанской области сотрудники МЧС тушат сложный пожар на газозаправочной станции по улице Северная. К этому часу огонь локализован, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Загорелись моторный отсек и кабины грузового автомобиля марки КамАЗ-газовоз.