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МЧС РК Сегодня, 19:55
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Сегодня, 19:55
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Фото: МЧС РК

Газовоз опрокинулся в Жетысуской области

Сегодня в селе Жарлыозек Коксуского района произошло опрокидывание газовоза с пропаном, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

На место происшествия в оперативном порядке были направлены подразделения МЧС и заинтересованных организаций.

"С помощью автокрана автомашина была поднята на колеса - при этом весь процесс подъема находился на контроле сотрудников ЧС. Так, во избежание образования искр в процессе работы автокрана пожарные пожарной части № 4 села Балпык би с помощью пены осуществляли проливку цистерны, наполненную пропаном, что предотвратило появление столь опасных в этот момент искр и, соответственно, возможность взрыва цистерны автомобиля. Благодаря слаженным мерам жертв и пострадавших не допущено", - проинформировали в ДЧС Жетысуской области.

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Сегодня, 19:55
286
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