Газовоз опрокинулся в Жетысуской области

Фото: МЧС РК

Сегодня в селе Жарлыозек Коксуского района произошло опрокидывание газовоза с пропаном, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

На место происшествия в оперативном порядке были направлены подразделения МЧС и заинтересованных организаций.