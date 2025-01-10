В Западно-Казахстанской области сотрудники МЧС предотвратили взрыв газа, передаёт BaigeNews.kz. со ссылкой на сообщение МЧС РК.

"В районе Байтерек на автодороге Уральск - Кирсанова вблизи с. Озерное произошло горение колеса газовоза. Имелась угроза перехода огня на кабину грузового автомобиля", - говорится в сообщении ведомства.

Оперативно прибывшие пожарные быстро ликвидировали пожар не допустив распространение огня, тем самым предотвратили возможный взрыв газа.

Напомним, ранее ребёнка спасли при пожаре в ВКО.