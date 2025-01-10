Газовоз едва не взорвался в Западно-Казахстанской области
Это произошло в районе Байтерек.
Сегодня, 16:51
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Сегодня, 16:51Сегодня, 16:51
70Фото: МЧС РК
В Западно-Казахстанской области сотрудники МЧС предотвратили взрыв газа, передаёт BaigeNews.kz. со ссылкой на сообщение МЧС РК.
"В районе Байтерек на автодороге Уральск - Кирсанова вблизи с. Озерное произошло горение колеса газовоза. Имелась угроза перехода огня на кабину грузового автомобиля", - говорится в сообщении ведомства.
Оперативно прибывшие пожарные быстро ликвидировали пожар не допустив распространение огня, тем самым предотвратили возможный взрыв газа.
Напомним, ранее ребёнка спасли при пожаре в ВКО.
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