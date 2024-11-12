Газовое оборудование: премьер-министр РК поручил принять меры по организации производства баллонов
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Премьер-министр поручил акиматам усилить контроль за соблюдением требований безопасной эксплуатации газового оборудования, передаёт BaigeNews.kz.
В ходе заседания Правительства отмечена необходимость решения вопроса по изъятию и утилизации бытовых баллонов, непригодных для дальнейшего использования.
"В настоящее время контроль за соблюдением требований безопасной эксплуатации газового оборудования бытовых и коммунальных потребителей возложен на акиматы. Однако соответствующая работа не организована на должном уровне.
Надо провести разъяснительную работу среди владельцев газонаполнительных пунктов о необходимости контроля за качеством баллонов, проверки их срока службы", – акцентировал внимание Олжас Бектенов.
Премьер-министр также поручил министерству промышленности совместно с заинтересованными государственными органами принять меры по организации производства баллонов.
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