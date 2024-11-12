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Газовое оборудование: премьер-министр РК поручил принять меры по организации производства баллонов

Сегодня, 10:42
АВТОР
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bezformata.com Сегодня, 10:42
Сегодня, 10:42
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Фото: bezformata.com

Премьер-министр поручил акиматам усилить контроль за соблюдением требований безопасной эксплуатации газового оборудования, передаёт BaigeNews.kz.

В ходе заседания Правительства отмечена необходимость решения вопроса по изъятию и утилизации бытовых баллонов, непригодных для дальнейшего использования.

"В настоящее время контроль за соблюдением требований безопасной эксплуатации газового оборудования бытовых и коммунальных потребителей возложен на акиматы. Однако соответствующая работа не организована на должном уровне.

Надо провести разъяснительную работу среди владельцев газонаполнительных пунктов о необходимости контроля за качеством баллонов, проверки их срока службы", – акцентировал внимание Олжас Бектенов.

Премьер-министр также поручил министерству промышленности совместно с заинтересованными государственными органами принять меры по организации производства баллонов.

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