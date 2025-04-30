Казахстан остается одной из немногих стран региона, где цена на газ сохраняется на искусственно заниженном уровне. Несмотря на богатую ресурсную базу, газовая отрасль республики переживает застой: не привлекаются крупные инвестиции, а внутренний рынок сталкивается с растущим дефицитом. Об этом в интервью BaigeNews.kz рассказали эксперты нефтегазовой отрасли Динмухамед Кудайбергенов и Аскар Исмаилов.

Газ дешевый, но это не плюс

Цены на природный газ в Казахстане ниже себестоимости. Низкие цены одинаковы как для среднестатистической семьи, так и для потребителей с высокими доходами.

"Сегодня в Казахстане газ стоит дешевле, чем в Узбекистане. Хотя Узбекистан, как и Туркменистан – это классические газовые республики. Там пошли по либеральному пути. Благодаря соглашениям о разделе продукции, таким как Кандым-Хаузак-Шады, страна смогла привлечь многомиллиардные инвестиции и создать привлекательные условия для экспорта и внутреннего рынка", – говорит Динмухамед Кудайбергенов.

В Казахстане, по его словам, до недавнего времени такой модели не существовало. Лишь после 2023 года, с принятием улучшенного модельного контракта и внесением изменений в законодательство, появилась возможность экспортировать газ по справедливой цене – экспортная стоимость минус логистика.

Почему отрасль буксует?

Однако этого оказалось недостаточно. Одной из главных причин стагнации, по мнению Кудайбергенова, стали высокие капитальные затраты на добычу газа, которые не окупаются при действующих внутренних ценах.

"На газ по низкой цене – 6 или даже 4 тенге за тысячу кубов – претендует и крупные предприятия. Это несправедливо. Я считаю, цена на газ должна быть дифференцированной", – подчеркивает эксперт.

Речь идет о крупных промышленниках, которые используют дешевый газ для производства электроэнергии или металлургической продукции, которую затем экспортируют по рыночным ценам. Такая схема паразитирует на отрасли, тормозя ее развитие и снижая привлекательность для инвесторов.

Время пересмотра ценовой политики

Аскар Исмаилов, в свою очередь, подчеркивает необходимость пересмотра действующей ценовой политики на газ.

"В Казахстане самые низкие цены не только на газ, но и на ГСМ. Это влияет отрицательно. Инвесторы не идут в эту отрасль с учетом того, что у нас не хватает товарного газа для населения. Очень маленькие объемы на экспорт, соответственно ценовой вопрос нужно пересматривать", - подчеркнул Исмаилов.

По его словам, если не изменить ценовую политику, Казахстану грозит судьба Узбекистана, который уже закупает газ у России из-за дефицита в 20 млрд кубометров. В Казахстане пока дефицит оценивается в 5 млрд, но тенденция тревожная.

"Я понимаю, что это может быть болезненно для рядовых пользователей, но если мы не будем менять ценовую политику, то можем прийти к тому моменту, что будем покупать дорогой газ у соседних стран. Это еще хуже. Соответственно лучше мы сами будем эту инициативу проявлять, пересматривать в сторону увеличения. Это, конечно, должно быть плавно. Не сильно шоком для потребителей. В первую очередь, конечно нужно с оптовых покупателей начинать. Для инвесторов нужно дать возможность, чтобы они экспортировали этот газ. Дело в том, что любой инвестор строит свой проект, чтобы окупить свои инвестиций", - отмечает эксперт.

Нужны срочные меры

Один из вариантов решения – пересмотр политики по закачке газа в пласты. Сегодня, по данным Исмаилова, около 50% добываемого газа закачивается обратно в недра. Только на Карачаганакском месторождении речь идет о 30 млрд кубометров.

"Если хотя бы половину не будем закачивать в пласты, а перерабатывать и направлять во внутренний рынок, то дефицит в Казахстане спокойно перекроем. У нас еще будут объемы для экспорта", – уверен эксперт.

И Кудайбергенов, и Исмаилов едины в главном: без рыночной, справедливой и гибкой ценовой политики газовая отрасль Казахстана не сможет развиваться. Страна рискует остаться без собственных объемов, начать импортировать газ по завышенным ценам и окончательно потерять инвестиционную привлекательность.