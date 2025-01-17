В Алматы в результате самовольных работ по прокладке канализационных труб к заведению "У Асимы" частные лица повредили подземный газопровод (Турксибский район). Это привело к приостановке работы нескольких котельных, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат мегаполиса.

"Оперативно были привлечены 150 специалистов и техника АО "QazaqGaz Aimaq". Для обеспечения теплом потребителей работа котельной "Аэропорт" ТОО "АТКЭ" была вынужденно переведена на резервное топливо — мазут. К 14:00 повреждение было устранено, а специалисты приступили к проверке системы и поэтапному подключению газа", - говорится в сообщении.

Полиция начала расследование, установив, что работы проводились без разрешения коммунальных служб. Виновные будут привлечены к ответственности.

Для подключения к инженерным сетям нужно соблюдать все правила, получать разрешения и согласовывать проект с коммунальными службами.