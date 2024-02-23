Газификация в Казахстане: названы проекты, ожидающие участия иностранных инвесторов

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев назвал газовые проекты, для реализации которых Казахстан планирует привлечь иностранных инвесторов, передаёт BaigeNews.kz.

В ходе заседания парламентской комиссии по мониторингу реализации национальных целей и задач в области устойчивого развития в Сенате министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев озвучил планы и механизмы по газификации.

По его словам, планируется построить вторую нитку магистрального газопровода "Бейнеу – Бозой – Шымкент" (15 миллиардов кубометров в год), магистральный газопровод "Актобе – Костанай" (4,1 миллиарда кубометров в год), магистральный газопровод "Талдыкорган - Ушарал" (385 миллионов кубометров в год), а также призвести второй, третий, четвертый этап МГ "Сарыарка" (1,7 миллиарда кубометров в год).

Он отметил, что для реализации этих пректов планируется привлечь внешние инвестиции.

Глава Минэнерго также отметил, что в ходе недавно визита Главы государства в Катар были подписаны соглашения c катарскими инвесторами (Power International Holding) по совместной реализации проектов по строительству второй нитки "Бейнеу-Бозой-Шымкент" и "Актобе-Костанай".

Также Саткалиев напомнил, что к 2030 году уровень газификации населения планируют довести до 65%. В этом году на газификацию выделено 90,4 миллиарда тенге. Это позволит обеспечить газом 244 тысячи человек. При этом уровень газификации достигнет 61,1%.