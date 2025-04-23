Министр энергетики Казахстан Ерлан Аккенженов в ходе брифинга в правительстве озвучил два возможных пути газификации северных и восточных регионов страны, передаёт BaigeNews.kz.

"Если мы говорим про газификацию северных и восточных регионов нашей страны, то это возможно двумя методами. Первый — поставка газа с территории России в объёме до 10 миллиардов кубометров. Второй — строительство третьей и четвёртой очередей газопровода "Сарыарка", который соединит Акмолинскую область с восточными регионами", — отметил министр.

По словам Ерлана Аккенженова, эти два подхода реализуются параллельно.

Российская сторона, по его словам, подтверждает готовность к дальнейшему сотрудничеству в сфере поставок газа.

Министр также подчеркнул выгодность транзита газа через территорию Казахстана как для самой страны, так и для российских партнёров, особенно в контексте поставок в Монголию.

"Если рассматривать Монголию, там производственных объектов не так много. Поэтому транзит через Казахстан остаётся экономически обоснованным решением", — добавил он.

При этом он отметил, что вопрос газификации необходимо рассматривать в комплексе — не только с точки зрения инфраструктуры, но и ресурсной базы. В этом направлении компания "QazaqGaz" активно развивает новые месторождения и строит газоперерабатывающие заводы. Ввод основных мощностей запланирован до 2030 года.