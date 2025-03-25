В районе Есиль по улице Никола Тесла во дворе дома произошло горение газгольдера, передаёт BaigeNews.kz.

На место незамедлительно были направлены силы и средства столичного гарнизона и аварийная служба для отключение подачи газоснабжения.

Благодаря слаженным действиям сотрудников МЧС и аварийных служб горение ликвидировано.

Пострадавших нет.