  • 25 Марта, 10:40
  • BAIGENEWS

Газгольдер загорелся во дворе одного из домов в Астане

Сегодня, 08:38
АВТОР
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скриншот из видео Сегодня, 08:38
Сегодня, 08:38
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Фото: скриншот из видео

В районе Есиль по улице Никола Тесла во дворе дома произошло горение газгольдера, передаёт BaigeNews.kz.

На место незамедлительно были направлены силы и средства столичного гарнизона и аварийная служба для отключение подачи газоснабжения.

Благодаря слаженным действиям сотрудников МЧС и аварийных служб горение ликвидировано.

Пострадавших нет.

Видео: МЧС РК

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