Газгольдер загорелся во дворе одного из домов в Астане
Сегодня, 08:38
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Сегодня, 08:38Сегодня, 08:38
159Фото: скриншот из видео
В районе Есиль по улице Никола Тесла во дворе дома произошло горение газгольдера, передаёт BaigeNews.kz.
На место незамедлительно были направлены силы и средства столичного гарнизона и аварийная служба для отключение подачи газоснабжения.
Благодаря слаженным действиям сотрудников МЧС и аварийных служб горение ликвидировано.
Пострадавших нет.
Видео: МЧС РК
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