Итальянская газета Il Foglio сделала невероятный шаг в сторону будущего медиапространства: она выпустила первый в мире номер, полностью созданный искусственным интеллектом, пишет The Guardian. Весь контент – от статей до заголовков, а также ироничные замечания – были написаны нейросетью, что подчеркивает растущую роль технологий в журналистике.

Этот эксперимент стал возможен благодаря решению редакции продемонстрировать, как ИИ может изменять современную журналистику. Специальный выпуск, названный Il Foglio AI, вышел 18 марта и состоит из четырех страниц, доступных как в печатной, так и в онлайн-версии.

Главный редактор Клаудио Чераса отметил, что в проекте журналисты ограничились только задаванием вопросов и проверкой ответов ИИ, который писал статьи, свободные от явных грамматических ошибок. Однако в отличие от традиционной журналистики, в номере не было личных мнений, глубоких аналитических материалов или интервью с живыми людьми.

"Это первая в мире ежедневная газета, полностью созданная искусственным интеллектом: от статей и заголовков до цитат и обзоров", - сказал Чераса.

Чераса считает, что этот эксперимент поможет понять, как ИИ может вписаться в процесс создания новостей.