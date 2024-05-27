Газель загорелась в Атырау
Сегодня, 14:29
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Сегодня, 14:29Сегодня, 14:29
129Фото: gov.kz
Огнеборцы потушили пожар в машине в Атырау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Спасатели устанавливают причину возгорания.
"В Атырау в одном из центров по замене автомобильных масел загорелась газель. Спасатели ликвидировали огонь за 11 минут с момента поступления вызова", - говорится в сообщении.
Водитель грузовой машины передан сотрудникам скорой медицинской помощи.
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