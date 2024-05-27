Газель загорелась в Атырау

Огнеборцы потушили пожар в машине в Атырау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Спасатели устанавливают причину возгорания.

"В Атырау в одном из центров по замене автомобильных масел загорелась газель. Спасатели ликвидировали огонь за 11 минут с момента поступления вызова", - говорится в сообщении.

Водитель грузовой машины передан сотрудникам скорой медицинской помощи.