  • 27 Мая, 15:51
  • BAIGENEWS

Газель загорелась в Атырау

Сегодня, 14:29
АВТОР
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gov.kz Сегодня, 14:29
Сегодня, 14:29
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Фото: gov.kz

Огнеборцы потушили пожар в машине в Атырау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Спасатели устанавливают причину возгорания.

"В Атырау в одном из центров по замене автомобильных масел загорелась газель. Спасатели ликвидировали огонь за 11 минут с момента поступления вызова", - говорится в сообщении.

Водитель грузовой машины передан сотрудникам скорой медицинской помощи.

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