  • 27 Августа, 16:49
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"ГАЗель" загорелась у пункта взимания платы на трассе Астана-Темиртау

Сегодня, 15:47
АВТОР
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скриншот Сегодня, 15:47
Сегодня, 15:47
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Фото: скриншот

Автомобиль загорелся на пункте взимания платы Жибек-Жолы участка дороги "Астана-Темиртау". Происшествие сняли на видео, передаёт BaigeNews.kz.

Инцидент произошёл в 10:40. 

"Загорелся автомобиль марки "ГАЗель". Заметив дым и первые признаки огня, сотрудники пункта взимания платы оперативно среагировали и бросились на помощь. Пострадавших нет. Возгорание удалось потушить в кратчайшие сроки", - сообщили в компании "КазАвтоЖол".

 

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