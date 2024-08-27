"ГАЗель" загорелась у пункта взимания платы на трассе Астана-Темиртау
Сегодня, 15:47
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Сегодня, 15:47Сегодня, 15:47
139Фото: скриншот
Автомобиль загорелся на пункте взимания платы Жибек-Жолы участка дороги "Астана-Темиртау". Происшествие сняли на видео, передаёт BaigeNews.kz.
Инцидент произошёл в 10:40.
"Загорелся автомобиль марки "ГАЗель". Заметив дым и первые признаки огня, сотрудники пункта взимания платы оперативно среагировали и бросились на помощь. Пострадавших нет. Возгорание удалось потушить в кратчайшие сроки", - сообщили в компании "КазАвтоЖол".
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