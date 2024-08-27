"ГАЗель" загорелась у пункта взимания платы на трассе Астана-Темиртау

Автомобиль загорелся на пункте взимания платы Жибек-Жолы участка дороги "Астана-Темиртау". Происшествие сняли на видео, передаёт BaigeNews.kz.

Инцидент произошёл в 10:40.

"Загорелся автомобиль марки "ГАЗель". Заметив дым и первые признаки огня, сотрудники пункта взимания платы оперативно среагировали и бросились на помощь. Пострадавших нет. Возгорание удалось потушить в кратчайшие сроки", - сообщили в компании "КазАвтоЖол".