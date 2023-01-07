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Лента новостей

t.me/POLICE_of_KZ Сегодня, 16:31
204
Сегодня, 16:31
204
Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Газель с сухофруктами слетела в кювет в СКО

В Айыртауском районе СКО произошло ДТП. Из-за плохой видимости слетела в кювет и едва не перевернулась Газель с сухофруктами,  передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

Помощь полицейских и работников ТОО понадобилось 48-летнему водителю.

"Сотрудники батальона патрульной полиции ДП СКО Нурлан Кожахметов и Ельжас Макулов при патрулировании закрепленного участка на 142 километре автодороги Кокшетау-Рузаевка увидели машину в кювете. По словам костанайца, он вёз сухофрукты в родной город из Астаны", — говорится в сообщении. 

Полицейские обратились в ближайшее ТОО "Саумалколь-Агро". Оттуда на помощь выехал трактор К-700.

Видео: t.me/POLICE_of_KZ
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#дтп #СКО
BaigeNews.kz
Сегодня, 16:31
204
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