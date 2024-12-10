Сегодня, 22:23

Сегодня, 22:23

Хлопок газо-воздушной смеси произошёл в городе Тайынша Северо-Казахстанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС региона.

По предварительным данным, ЧП случилось из-за утечки газа из бытового баллона. После хлопка дом загорелся.

Госпитализированы два человека — хозяин жилища и его дочь.