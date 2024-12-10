  • 10 Декабря, 22:33
  • BAIGENEWS

Газ взорвался в жилом доме в СКО

Есть пострадавшие.

Сегодня, 22:23
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 22:23
Сегодня, 22:23
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Фото: МЧС РК

Хлопок газо-воздушной смеси произошёл в городе Тайынша Северо-Казахстанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС региона.

По предварительным данным, ЧП случилось из-за утечки газа из бытового баллона. После хлопка дом загорелся.

Госпитализированы два человека — хозяин жилища и его дочь.

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