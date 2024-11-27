  • 27 Ноября, 23:27
  • BAIGENEWS

Газ взорвался в жилом доме в Алматинской области

Из-за неисправности оборудования произошёл хлопок газовоздушной смеси.

Сегодня, 22:24
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 22:24
Сегодня, 22:24
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Фото: МЧС РК

Семью эвакуировали из пожара в Алматинской области. Несколько человек получили ожоги, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

ЧП случилось в селе Байсерке Илийского района.

"В одной из квартир дома барачного типа из-за неисправности газового оборудования произошёл хлопок газовоздушной смеси без разрушений, но с последующим загоранием. Эвакуированы и госпитализированы с ожогами 44-летняя мать и 23-летний сын. Также из огня вынесли газовый баллон", - сообщили в МЧС. 

Пожарные расчёты оперативно ликвидировали пожар, не дав огню распространиться на соседнюю квартиру.

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