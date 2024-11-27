Газ взорвался в жилом доме в Алматинской области
Из-за неисправности оборудования произошёл хлопок газовоздушной смеси.
Сегодня, 22:24
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Сегодня, 22:24Сегодня, 22:24
126Фото: МЧС РК
Семью эвакуировали из пожара в Алматинской области. Несколько человек получили ожоги, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
ЧП случилось в селе Байсерке Илийского района.
"В одной из квартир дома барачного типа из-за неисправности газового оборудования произошёл хлопок газовоздушной смеси без разрушений, но с последующим загоранием. Эвакуированы и госпитализированы с ожогами 44-летняя мать и 23-летний сын. Также из огня вынесли газовый баллон", - сообщили в МЧС.
Пожарные расчёты оперативно ликвидировали пожар, не дав огню распространиться на соседнюю квартиру.