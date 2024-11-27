Газ взорвался в жилом доме в Алматинской области

Семью эвакуировали из пожара в Алматинской области. Несколько человек получили ожоги, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

ЧП случилось в селе Байсерке Илийского района.

"В одной из квартир дома барачного типа из-за неисправности газового оборудования произошёл хлопок газовоздушной смеси без разрушений, но с последующим загоранием. Эвакуированы и госпитализированы с ожогами 44-летняя мать и 23-летний сын. Также из огня вынесли газовый баллон", - сообщили в МЧС.

Пожарные расчёты оперативно ликвидировали пожар, не дав огню распространиться на соседнюю квартиру.