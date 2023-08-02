Газ взорвался в жилом доме в Алматинской области

Два человека пострадали из-за вспышки газовоздушной смеси в селе Туздыбастау в Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"2 августа в 18:07 в ДЧС поступило сообщение о том, что в селе Туздыбастау Талгарского района по улице Достык в частном жилом доме произошла вспышка газовоздушной смеси без последующего горения. В областную больницу госпитализированы два человека", - сообщили в МЧС РК.

Пострадали 42-летняя женщина, получившая ожоги третьей степени, она в тяжёлом состоянии, и её 22-летний сын. Парень с ожогами второй степени госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

Обстоятельства и причина происшествия устанавливаются. Предварительно, жильцы неправильно эксплуатировали газовые баллоны.