  • 7 Января, 03:35
  • BAIGENEWS

Газ взорвался в пятиэтажке в России

Пострадали четыре человека, двоих из них спасатели извлекли из-под завалов.

Сегодня, 02:07
АВТОР
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МЧС РФ Сегодня, 02:07
Сегодня, 02:07
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Фото: МЧС РФ

В России газ взорвался в квартире пятиэтажного многоквартирного дома, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на  МЧС РФ.

ЧП произошло в Петрозаводске (Карелия). В результате хлопка газовоздушной смеси в квартире обрушилась межкомнатная стена, обошлось без возгорания. Пострадали четыре человека, двоих из них спасатели извлекли из-под завалов.

На месте работают 44 специалиста и 9 единиц техники.

Фото: МЧС РФ

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