Газ взорвался в пятиэтажке в России
Пострадали четыре человека, двоих из них спасатели извлекли из-под завалов.
Сегодня, 02:07
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Сегодня, 02:07Сегодня, 02:07
192Фото: МЧС РФ
В России газ взорвался в квартире пятиэтажного многоквартирного дома, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РФ.
ЧП произошло в Петрозаводске (Карелия). В результате хлопка газовоздушной смеси в квартире обрушилась межкомнатная стена, обошлось без возгорания. Пострадали четыре человека, двоих из них спасатели извлекли из-под завалов.
На месте работают 44 специалиста и 9 единиц техники.
Фото: МЧС РФ
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