В России газ взорвался в квартире пятиэтажного многоквартирного дома, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РФ.

ЧП произошло в Петрозаводске (Карелия). В результате хлопка газовоздушной смеси в квартире обрушилась межкомнатная стена, обошлось без возгорания. Пострадали четыре человека, двоих из них спасатели извлекли из-под завалов.

На месте работают 44 специалиста и 9 единиц техники.

Фото: МЧС РФ