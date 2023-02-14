Газ взорвался на заправке в СКО, есть пострадавший

Фото: pkzsk.info

Газовый баллон взорвался на автозаправочной станции в Северо-Казахстанской области. Ожоги 90 процентов тела получил работник АЗС, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Петропавловск.news.

Инцидент произошёл 12 февраля в селе Явленка Есильского района.

Как сообщили в ДЧС, 42-летний сотрудник заправки занёс с улицы в помещение пятилитровый газовый баллон и поставил его в операторской около батареи.

"Произошла разгерметизация баллона с дальнейшим воспламенением газово-воздушной смеси и пожаром. Работник получил ожоги около 90 процентов поверхности тела", - уточнил начальник отдела по чрезвычайным ситуациям Есильского района Жулдыз Есенгазин.

Пострадавший находится в реанимации, его состояние стабильно тяжёлое.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Всего в Есильском районе Северо-Казахстанской области за отопительный период 2022-2023 года произошло 13 пожаров, в огне погибло три человека.