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Лента новостей

pkzsk.info Сегодня, 15:30
175
Сегодня, 15:30
175
Фото: pkzsk.info

Газ взорвался на заправке в СКО, есть пострадавший

Газовый баллон взорвался на автозаправочной станции в Северо-Казахстанской области. Ожоги 90 процентов тела получил работник АЗС, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Петропавловск.news.

Инцидент произошёл 12 февраля в селе Явленка Есильского района.

Как сообщили в ДЧС, 42-летний сотрудник заправки занёс с улицы в помещение пятилитровый газовый баллон и поставил его в операторской около батареи.

"Произошла разгерметизация баллона с дальнейшим воспламенением газово-воздушной смеси и пожаром. Работник получил ожоги около 90 процентов поверхности тела", - уточнил начальник отдела по чрезвычайным ситуациям Есильского района Жулдыз Есенгазин. 

Пострадавший находится в реанимации, его состояние стабильно тяжёлое.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Всего в Есильском районе Северо-Казахстанской области за отопительный период 2022-2023 года произошло 13 пожаров, в огне погибло три человека.

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#происшествия #Пожар #АЗС #СКО
BaigeNews.kz
Сегодня, 15:30
175
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