Газ получали "избранные" предприниматели в Туркестанской области

Прокуратурой Туркестанской области установлены факты неравномерного распределения сжиженного газа среди предпринимателей, обеспечивающих их реализацию среди населения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ведомство.

"Прокурорской проверкой деятельности уполномоченного органа установлены антиконкурентные действия, выразившиеся в искусственном занижении объемов сжиженного газа при распределении между поставщиками, нарушениии сроков и требований установленных правил", - говорится в сообщении.

По результатам рассмотрения актов прокурорского надзора обновлен состав Комиссии по распределению сжиженного газа, которой начата работа по объективному распределению среди поставщиков, принимаются меры по компенсации сырьем ранее ущемленных 44 предпринимателей и упредительные меры по недопущению искусственного дефицита и завышения цен на газ.

Также за указанные нарушения руководитель Управления энергетики исключен из состава Комиссии, привлечен к дисциплинарной ("предупреждение о неполном служебном соответствии") и административной ответственности (по ч.1 ст.163 КРКоАП (антиконкурентные действия) оплачен штраф на 2,2 млн тенге).

К слову, работа в данном направлении находится на системном контроле прокуратуры Туркестанской области.