ГАЗ опрокинулся на трассе Алматы — Бишкек: госпитализированы четыре человека

Фото: Скриншот с видео

Пользователи соцсетей начали распространять видео с места ДТП на трассе Алматы — Бишкек, где перевернулся ГАЗ, после чего в него на большой скорости влетела иномарка. Видео прокомментировали в полиции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

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"4 февраля в 22:20 часов 32-летний водитель ГАЗа, следуя по дороге Алматы — Бишкек, на 82 километре не справился с рулевым управлением и допустил опрокидование. Затем в ГАЗ врезалась Nexia, за рулём которой находился 39-летний водитель. В ДТП пострадали водитель легковушки и его четыре пассажира, 1986, 1966, 1955 и 1960 годов рождения", — сообщили в полиции.

В ведомстве добавили, что факт зарегистрирован в полиции Жамбылского района Алматинской области. В отношении водителя составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК.