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duma.gov.ru Сегодня, 16:22
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Фото: duma.gov.ru

Газ доступен лишь 10 процентам жителей Жетысу - Токаев

Глава государства поручил обеспечить газом населенные пункты в Жетысуской области, передает BaigeNews.kz. По его словам, доступ к голубому топливу сейчас имеет лишь малая часть жетысуйцев. 

"Важное направление – газоснабжение области. Эта мера повлияет на комфортную жизнь и качество жизни людей. Она также помогает решить экологические проблемы. В настоящее время природный газ доступен лишь 10 процентам жителей области. Построен магистральный газопровод "Алматы – Талдыкорган", газ в полном объеме подведен к областному центру", - сказал Токаев.

По его словам, к 2025 году газом будут обеспечены все населенные пункты от Кербулакского района до пригородов Талдыкоргана.

"Необходимо построить газопровод в направлении "Талдыкорган – Ушарал". Это позволит газифицировать Аксуский, Сарканский, Алакольский районы, где проживает 180 тысяч человек. Я прошу правительство профинансировать этот проект. При этом стоимость подключения к газовой сети не должна быть слишком высокой для граждан", - отметил президент.

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#газоснабжение #Жетысу
BaigeNews.kz
Сегодня, 16:22
94
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