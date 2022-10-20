Газ доступен лишь 10 процентам жителей Жетысу - Токаев

Фото: duma.gov.ru

Глава государства поручил обеспечить газом населенные пункты в Жетысуской области, передает BaigeNews.kz. По его словам, доступ к голубому топливу сейчас имеет лишь малая часть жетысуйцев.

"Важное направление – газоснабжение области. Эта мера повлияет на комфортную жизнь и качество жизни людей. Она также помогает решить экологические проблемы. В настоящее время природный газ доступен лишь 10 процентам жителей области. Построен магистральный газопровод "Алматы – Талдыкорган", газ в полном объеме подведен к областному центру", - сказал Токаев.

По его словам, к 2025 году газом будут обеспечены все населенные пункты от Кербулакского района до пригородов Талдыкоргана.