Гаухар Бурибаева ушла с поста председателя правления фонда "Даму"
Она прошла путь от директора департамента до председателя правления.
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Единственный акционер АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" – Национальный управляющий холдинг "Байтерек" – досрочно прекратил полномочия председателя правления Гаухар Бурибаевой, передаёт BaigeNews.kz.
Она возглавляла фонд с апреля 2019 года. За период работы Бурибаевой проведена работа по увеличению охвата мерами господдержки более чем в 5 раз с 6 до 30 тысяч проектов с увеличением кредитного портфеля до 1,7 трлн тенге ежегодно. За это время меры государственной поддержки полностью переведены в цифровой формат. Фонд стал пионером ESG, выпустив первые зелёные облигации на территории РК. С 2024 года начат процесс трансформации "Даму" в гарантийный фонд, который позволит к 2028 году увеличить портфель гарантий до 1 трлн тенге.
Гаухар Бурибаева имеет обширный опыт работы в финансовом и инвестиционном секторах.
До прихода в фонд "Даму" она работала в "Самрук-Казына Инвест", "Альянс Банк", а также на руководящих позициях в "Банк Развития Казахстана", "Казахстан Темир Жолы" и Управлении делами Президента Республики Казахстан.
В фонде "Даму" с 2017 года она прошла путь от директора департамента до председателя правления.
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