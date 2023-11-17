"Гастроцентр" расторг договор аренды с рестораном "BAU"

Решением соучредителей Гастроцентра договор аренды с собственниками ресторана "BAU" расторгнут, передаёт BaigeNews.kz.

"Мы глубоко сожалеем о трагедии, которая произошла на территории ресторана-арендатора "BAU" и приносим искренние соболезнования семье Салтанат Нукеновой.

То, что случилось - ввергло нас в глубочайший шок. Тем не менее, руководство и сотрудники "Гастроцентра" прилагают всевозможные усилия, чтобы помочь следственным мероприятиям. Мы всецело разделяем негодование общества: насилию нет оправдания", - говорится в опубликованном сообщении на странице в Instagram Гастроцентра.





В связи со сложившейся ситуацией, руководством заведения были приняты следующие решения:

- единогласным решением соучредителей был расторгнут договор аренды с собственниками ресторана "BAU";

- назначен новый директор "Гастроцентра";

- будут усилены меры безопасности по охране "Гастроцентра": ведутся переговоры с организациями, оказывающими охранные услуги.

Задержанного ранее директора "Гастро-центра" арестовали на два месяца.

Напомним, о преступлении стало известно вечером 9 ноября. В СМИ сообщили, что задержан Куандык Бишимбаев. В полиции называть имён не стали, уточнив, что между посетителями ресторана произошла ссора, в результате которой женщина получила телесные повреждения и скончалась.

В Управлении здравоохранения подтвердили, что "скорая" получала вызов из ресторана в 19:54. По приезде бригады была констатирована смерть женщины 1992 года рождения.