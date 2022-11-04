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Сегодня, 15:14
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Гарик Харламов объявил об уходе из Comedy Club
Юморист Гарик Харламов заявил, что покидает Comedy Club. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Instagram, передаёт BaigeNews.kz.
"Всё, ребята! Было прекрасно провести с Пашкой эти годы "Комеди", но пора уступать дорогу молодым! Бебур, в добрый путь! А я наконец-то спать", - написал юморист.
В юмористическом шоу его заменит Андрей Бебуришвили. В качестве ведущего он выступит в тандеме с Павлом Волей.
В Comedy Club Харламов выступал 17 лет, он является одним из первых резидентов клуба.
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