Гарик Харламов объявил об уходе из Comedy Club

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Юморист Гарик Харламов заявил, что покидает Comedy Club. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Instagram, передаёт BaigeNews.kz.

"Всё, ребята! Было прекрасно провести с Пашкой эти годы "Комеди", но пора уступать дорогу молодым! Бебур, в добрый путь! А я наконец-то спать", - написал юморист.

В юмористическом шоу его заменит Андрей Бебуришвили. В качестве ведущего он выступит в тандеме с Павлом Волей.

В Comedy Club Харламов выступал 17 лет, он является одним из первых резидентов клуба.