Гараж с автомобилем вспыхнул в Щучинске
Удалось предотвратить распространение огня на соседние гаражи.
Сегодня, 05:35
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Сегодня, 05:35Сегодня, 05:35
160Фото: ДЧС Акмолинской области
В Щучинске сгорел гараж с автомобилем, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС Акмолинской области.
Гараж находится на территории многоквартирного жилого дома по улице Циолковского. Удалось предотвратить распространение огня на соседние гаражи. Площадь пожара составила 60 квадратных метров.
Пострадавших нет, причина возгорания устанавливается.