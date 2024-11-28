Гараж с автомобилем вспыхнул в Щучинске

В Щучинске сгорел гараж с автомобилем, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС Акмолинской области.

Гараж находится на территории многоквартирного жилого дома по улице Циолковского. Удалось предотвратить распространение огня на соседние гаражи. Площадь пожара составила 60 квадратных метров.

Пострадавших нет, причина возгорания устанавливается.