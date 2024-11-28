Гараж с автомобилем чуть не взлетели на воздух в Абайской области

В Министерстве по ЧС сообщили, что в селе Кокпекты области Абай в гараже произошло загорание легкового автомобиля, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"В целях предотвращения взрыва пожарные вынесли из огня два газовых баллона. Пожар ликвидирован", - проинформировали в МЧС.

В результате происшествия никто не пострадал. Позже будет установлена причина этого пожара.

Напомним, ранее газ взорвался в жилом доме в Алматинской области.