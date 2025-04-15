Прокуратура Актюбинской области выявила нарушения прав предпринимателей при осуществлении госзакупок в Уилском районе, передаёт BaigeNews.kz.

В ходе проверки установлено, что местный исполнительный орган не вернул гарантийные взносы 27 предпринимателям по 30 госконтрактам. Общая сумма составила более 1,4 миллиона тенге.

В частности, ТОО "Қабылан эксперт" внесло 167 025 тенге в качестве гарантии при заключении контракта на пять миллионов тенге. Несмотря на выполнение всех условий договора, средства не были возвращены из-за несвоевременного изменения его статуса на портале госзакупок.

По итогам надзорного реагирования прокуратуры нарушения устранены, предпринимателям возвращены средства. Виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.