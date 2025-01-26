Представительница команды Казахстана по фристайл-могулу Юлия Галышева стала бронзовым призером этапа Кубка мира в американском Уотервилле, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Спортсменка успешно выступила в параллельном могуле. Галышева дошла до полуфинала, где уступила Перрин Лаффон из Франции.

В заезде за третье место казахстанка оказалась сильнее канадки Майи Швингхаммер.

Золотую медаль завоевала Перрин Лаффон, а второе место заняла Джейлин Кауф из США.

Анастасия Городко стала девятой, Аяулым Амренова показала 29-й результат.