Галышева завоевала "бронзу" этапа Кубка мира по фристайл-могулу в США
Спортсменка успешно выступила в параллельном могуле.
Сегодня, 08:55
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Сегодня, 08:55Сегодня, 08:55
146Фото: НОК РК
Представительница команды Казахстана по фристайл-могулу Юлия Галышева стала бронзовым призером этапа Кубка мира в американском Уотервилле, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.
Спортсменка успешно выступила в параллельном могуле. Галышева дошла до полуфинала, где уступила Перрин Лаффон из Франции.
В заезде за третье место казахстанка оказалась сильнее канадки Майи Швингхаммер.
Золотую медаль завоевала Перрин Лаффон, а второе место заняла Джейлин Кауф из США.
Анастасия Городко стала девятой, Аяулым Амренова показала 29-й результат.