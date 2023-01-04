Фото: пресс-службы Правительства РК

Бывший руководитель Канцелярии премьер-министра Казахстана Галымжан Койшыбаев назначен заместителем премьер-министра – руководителем Аппарата правительства Республики Казахстан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал БОРТ №1.

"Указом главы государства Койшыбаев Галымжан Тельманович назначен заместителем премьер-министра – руководителем Аппарата правительства Республики Казахстан", - говорится в сообщении Акорды.

Он родился в 1968 году в городе Кызылорде.

Окончил МГУ имени М.В. Ломоносова.

В 1995-2004 годы работал атташе, третьим, первым секретарем, советником, советником-посланником посольства Республики Казахстан в Российской Федерации.

В 2004 году — полномочный представитель Республики Казахстан при Организации Договора о коллективной безопасности.

В 2004-2006 годы — главный инспектор Администрации президента Республики Казахстан.

В 2006-2008 годы — посол по особым поручениям министерства иностранных дел РК.

В 2008-2012 годы — чрезвычайный и полномочный посол РК в Литовской Республике, чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Латвийской Республике, Эстонской Республике и Финляндской Республике по совместительству.

В 2012-2016 годы — чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Финляндской Республике, чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Эстонской Республике по совместительству.

С 2016 года занимал должность заместителя министра иностранных дел Республики Казахстан.

26 марта 2019 года постановлением правительства назначен руководителем канцелярии премьер-министра РК.

18 сентября 2019 года указом президента назначен руководителем канцелярии премьер-министра РК.

18 января 2021 года указом Президента переназначен на должность руководителя канцелярии премьер-министра РК.

С 11 января 2022 года до сегодняшнего дня являлся руководителем канцелярии премьер-министра Республики Казахстан.