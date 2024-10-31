Изнасилования несовершеннолетних: в Генпрокуратуре РК сделали обращение к журналистам

Почему дело о сексуальном рабстве несовершеннолетней в Кызылорде проходит в открытом режиме, рассказал заместитель Генерального прокурора, передает BaigeNews.kz.

По словам Галымжана Койгелдиева решение о формате рассмотрения дела принимает суд. Тем не менее, все резонансные случаи, связанные с преступлениями против детей, находятся на особом контроле Генпрокуратуры, подчеркнул спикер.

"То есть права ребенка есть, права родителей есть. А обстоятельства, которые связаны с этим преступлением, они носят сугубо тонкий характер. И, честно говоря, я бы, господа журналисты, хотел предложить эти вопросы не "мусолить", не так сильно обсуждать в общественном пространстве. Однозначно могу сказать то, что все дела касательно суицидов, изнасилований, преступлений касательно детей, они на личном контроле у генерального прокурора. И лицо, которое совершило, в ходе следствия будет доказано, и мы нацелены на то, чтобы его довести до логического конца", - сказал Галымжан Койгелдиев.

Напомним, 16-летнюю жительницу Кызылорды держали в сексуальном рабстве несколько месяцев. Несовершеннолетнюю заставляли оказывать интимные услуги. Кроме того она испытывала физические истязания со стороны злоумышленников.