Галым Ахмедьяров назначен ректором КазНУИ имени Байсеитовой
Ранее он возглавлял театр "Астана Опера".
Сегодня, 18:51
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Сегодня, 18:51Сегодня, 18:51
73Фото: МКИ РК
Приказом министра культуры и информации РК ректором Казахского национального университета искусств имени Куляш Байсеитовой назначен Галым Ахмедьяров, передаёт BaigeNews.kz.
Он окончил Казахскую национальную консерваторию имени Курмангазы.
Ранее занимал должность директора Государственного театра оперы и балета "Астана Опера" (2016–2025), был вице-министром культуры и спорта РК, возглавлял "Қазақ әуендері", а также работал солистом и руководителем ансамбля Президентского оркестра Республиканской гвардии.
Директором театра оперы и балета "Астана Опера" стал Александр Совостьянов.
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