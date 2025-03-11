Приказом министра культуры и информации РК ректором Казахского национального университета искусств имени Куляш Байсеитовой назначен Галым Ахмедьяров, передаёт BaigeNews.kz.

Он окончил Казахскую национальную консерваторию имени Курмангазы.

Ранее занимал должность директора Государственного театра оперы и балета "Астана Опера" (2016–2025), был вице-министром культуры и спорта РК, возглавлял "Қазақ әуендері", а также работал солистом и руководителем ансамбля Президентского оркестра Республиканской гвардии.

Директором театра оперы и балета "Астана Опера" стал Александр Совостьянов.