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Галидулла Азидуллин освобождён от должности вице-министра экологии и природных ресурсов

Вчера, 17:54
АВТОР
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primeminister.kz Вчера, 17:54
Вчера, 17:54
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Фото: primeminister.kz

Вице-министр экологии и природных ресурсов Казахстана Галидулла Азидуллин освобождён от занимаемой должности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Постановлением Правительства Республики Казахстан Азидуллин Галидулла Азидоллаевич освобожден от должности вице-министра экологии и природных ресурсов согласно поданному заявлению.

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