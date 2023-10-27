Галидулла Азидуллин освобождён от должности вице-министра экологии и природных ресурсов
Вчера, 17:54
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Вчера, 17:54Вчера, 17:54
304Фото: primeminister.kz
Вице-министр экологии и природных ресурсов Казахстана Галидулла Азидуллин освобождён от занимаемой должности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.
Постановлением Правительства Республики Казахстан Азидуллин Галидулла Азидоллаевич освобожден от должности вице-министра экологии и природных ресурсов согласно поданному заявлению.
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