Галидулла Азидуллин освобождён от должности вице-министра экологии и природных ресурсов

Вице-министр экологии и природных ресурсов Казахстана Галидулла Азидуллин освобождён от занимаемой должности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Постановлением Правительства Республики Казахстан Азидуллин Галидулла Азидоллаевич освобожден от должности вице-министра экологии и природных ресурсов согласно поданному заявлению.