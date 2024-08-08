Гала-концерт "Вечер дружбы" посетили главы государств Центральной Азии и Азербайджана

Касым-Жомарт Токаев вместе с президентами Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Азербайджана посетили гала-концерт "Вечер дружбы". Мероприятие организовано в честь почётных гостей, прибывших в Астану для участия в VI Консультативной встрече глав государств Центральной Азии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

В Государственном театре оперы и балета "Астана Опера" гости вечера ознакомились с выставкой "Эхо творчества", на которой представлены работы известных казахстанских художников и мастеров изобразительного искусства стран Центральной Азии.

В рамках концертной программы были исполнены песни и танцы народов Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Азербайджана. Также вниманию зрителей представлена композиция "Дивертисмент дружбы" в сопровождении ансамбля национальных музыкальных инструментов.