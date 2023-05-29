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пресс-служба акима Актюбинской области Сегодня, 04:10
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Сегодня, 04:10
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Фото: пресс-служба акима Актюбинской области

Гала-концерт с участием казахстанских звёзд прошёл в Актобе

В Актобе в честь Дня города прошёл гала-концерт с участием более 60 звёзд казахстанской эстрады. Среди них Светлана и Канат Айтбаевы, Беркут и Аиша, Садраддин, Мирас Жугунусов, Кенжебек и группа "Формат", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат региона. 

Ведущие концертной программы, известные шоумены Марат Оралгазин, Еркебулан Мырзабек, создали праздничную атмосферу. 
 
Бурными овациями было встречено видеопоздравление Димаша Кудайбергена, в котором он пожелал землякам счастья, а родному городу процветания.
 
Собравшиеся на площади Актобе увидели не только выступления знаменитых певцов, но и красочный фейерверк.

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Сегодня, 04:10
72
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