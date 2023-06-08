Гала-концерт международного молодёжного фестиваля "The Planet of ART 2023" прошёл в Астане

7 июня 2023 года в Астане на сцене Государственного академического казахского музыкально-драматического театра имени К. Куанышбаева состоялся грандиозный гала-концерт музыкального цикла Международного молодежного фестиваля “The Planet of ART 2023”. Мероприятие проходило под эгидой ЮНЕСКО, организатором выступила Казахстанская национальная Федерация клубов ЮНЕСКО, передаёт BaigeNews.kz.

Гала-концерт собрал под сводами одной площадки мировую музыкальную культуру и творчество отечественных композиторов, представив зрителям уникальную театрализованную программу, а смысловая концепция и драматургия были устремлены к теме фестиваля этого года – "Сверим сердца".

"Отличительной особенностью проекта стало стремление организаторов говорить с молодежью на их языке путем продвижения современного искусства. Фестиваль вносит значительный вклад в популяризацию творчества казахстанских композиторов и хореографов путем внедрения их произведений в современной интерпретации в музыкальную программу концерта", - сообщили организаторы концерта.

На сцене выступили 42 лауреата, включая победителей специальной номинации "ERG Zhyldyzdary" в возрасте от 12 до 18 лет из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, России и Узбекистана, отобранные в финал фестиваля “The Planet of ART” из более чем пяти тысяч претендентов. Юные артисты, развивающиеся в вокальном, инструментальном и хореографическом жанрах, представили свои страны и выступили амбассадорами культуры мира на международной площадке проекта.

Талантливые молодые ребята подарили зрителям незабываемое музыкальное исполнение, демонстрируя свое художественное мастерство и искусство.

"Отличительной особенностью всех программ Федерации является абсолютно бесплатная основа участия, в частности, "The Planet of ART 2023" состоялся благодаря поддержке Генерального партнера проекта – ERG, а также компаний ТШО и TotalEnergies EP Kazakhstan. Наша команда профессионалов, работавшая многие месяцы над этим праздником мира, передала свои бесценные знания молодым талантам, а партнеры внесли неоценимый вклад в его реализацию", - отметил президент Казахстанской Федерации клубов ЮНЕСКО Болат Акчулаков.

В этом году сам финал Фестиваля проходил впервые в городе Павлодар со вторым гала-концертом в городе Астана, где в течении 10 дней с лауреатами трудилась лучшая команда наставников, постановщиков и режиссеров, а в подготовке концерта была задействована творческая группа специалистов из Астаны, Алматы, Москвы, Санкт-Петербурга и Сеула.

Музыкальный цикл "The Planet of ART – 2023" текущего года посвящен продвижению объявленного Организацией Объединенных Наций Международного года диалога как гарантии мира.

Среди почетных гостей в рамках своего официального визита в Казахстан мероприятие впервые посетила генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле.

"Я благодарю Казахстанскую национальную Федерацию клубов ЮНЕСКО за организацию этого фестиваля и за ее приверженность делу поощрения творчества и поддержки молодежи. Насчитывающая более 190 клубов и 17 000 активных членов, федерация является одним из самых активных и бесценных членов клубного движения ЮНЕСКО в мире", - отметила она.

Главной задачей фестиваля является развитие творческого потенциала детей и молодежи путем популяризации разнообразия форм культурного самовыражения и укрепления дружеских связей между странами.