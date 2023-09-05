Габит Сыздыкбеков назначен акимом Шымкента
Сегодня, 14:36
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Сегодня, 14:36Сегодня, 14:36
346Фото: primeminister.kz
"Указом Главы государства Сыздыкбеков Габит Абдимажитович назначен акимом города Шымкента", - говорится в сообщении.
Габит Сыздыкбеков родился в 1980 году. Окончил Казахский государственный юридический университет, Дипломатическую Академию МИД РФ.
Занимал должность Посла по особым поручениям МИД РК (05.2019); Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Республике Сербия (09.2019-07.2021); первого заместителя руководителя Канцелярии Премьер-министра Казахстана (14.07.2021-02.2023);
Последняя должность - первый заместитель руководителя Аппарата Правительства Республики Казахстан (с 02.2023).
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