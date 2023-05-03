Габидулла Абдрахимов о скандальном видео из Лондона: чем больше ложь, тем больше в неё верят

Фото: instagram.com/gabidullaabdrakhimov

Бывший аким Шымкента Габидулла Абдрахимов решил раскрыть правду о том, зачем ездил в Лондон, откуда записал вызвавшее ажиотаж в соцсетях и СМИ видеообращение, передаёт BaigeNews.kz.

"Прошло 4 года, как я был освобождён от должности акима Шымкента, но страсти вокруг моей персоны и в частности моего "знаменитого" видеообращения из Лондона до сих пор не утихают, обрастая разными мифами и домыслами. Например, миф о недвижимости в Лондоне, которой никогда ни у меня, ни у моих близких не было", - написал Абдрахимов в Instagram.

Он отметил, что долго не реагировал на публикации, "имевшие явно заказной характер".

"Но чем больше я игнорирую публикации, тем больше появляется новой информации, не соответствующей действительности, с целью запятнать мою репутацию. Видимо, авторы и заказчики руководствуются принципом, чем больше ложь, тем больше в неё поверят. Пожалуй пришло время рассказать о поездке в Лондон и развеять туман вокруг себя", - продолжил он.

Абдрахимов сообщил, что в июне 2019 года летах в трёхдневную служебную командировку в Лондон по приглашению Европейского Банка реконструкции и развития (ЕБРР), с которым акимат вёл переговоры на протяжении нескольких месяцев.

"Целью поездки было подписание меморандума с ЕБРР на привлечение инвестиций для строительства двух канализационных очистных сооружений (КОС) в Шымкенте, поскольку у действующего КОС не хватало мощностей для обеспечения города канализацией. Из госбюджета на эти цели деньги не предусматривались. В результате заключительных переговоров в Лондоне мною и вице-президентом ЕБРР подписан соответствующий меморандум. Это был очень важный документ для развития Шымкента и благополучия его жителей", - отметил экс-аким.

Он добавил, что после решения всех служебных вопросов, решил прогуляться по городу, осмотреть его достопримечательности.

"Если помните, в то время в какой-то период появилось много публикаций о миграции казахстанской молодёжи за рубеж. Я решил высказать свою позицию на этот счёт и записал видеообращение к аудитории Instagram с целью мотивировать нашу молодёжь, что наша родина - Казахстан и наша задача - не уезжать и бросать свою страну, а жить и работать на её процветание, а зарубежье рассматривать как место для дополнительного образования и путешествий. К сожалению, это видео было использовано для организации заказной кампании в СМИ против меня, искусно манипулируя аудиторией", - заключил Габидулла Абдрахимов.

Напомним, 30 июля 2019 года Габидулла Абдрахимов покинул пост акима Шымкента.