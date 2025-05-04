Футзальный клуб "Кайрат" из Алматы вышел в финал Лиги чемпионов УЕФА, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета по делам спорта и физической культуры МТС РК.

В полуфинале турнира, который проходит во французском Ле-Мане, команда одержала уверенную победу над испанским клубом "Картахена", действующим чемпионом и обладателем Суперкубка Испании.

Теперь "Кайрат" сыграет в решающем матче с "Пальмой" — клубом, который два последних года подряд становился победителем Лиги чемпионов. Финал состоится 4 мая в 23:00 по времени Астаны.

Для алматинской команды это десятое участие в Финале четырёх и четвёртый выход в финал. Ранее "Кайрат" дважды выигрывал главный трофей турнира — в 2013 и 2015 годах, а также завоёвывал серебро и четыре раза становился бронзовым призёром. Матч с "Картахеной" стал 110-м для "Кайрата" в рамках Лиги чемпионов — это самый высокий показатель среди всех клубов, принимавших участие в турнире.