Футбольный комплекс по мировым стандартам построят в Семее

Футбольный клуб "Елимай" из Семея с начала года демонстрирует высокие результаты в казахстанской Премьер-Лиге, чем вдохновляет своих фанатов и земляков. Настолько, что изменения коснутся даже городской архитектуры! В областном центре для дальнейшего развития футбола планируют построить отель международного уровня, два футбольных поля и академию для детей, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

По новым стандартам

Чемпион Казахстана 1994, 1995 и 1998 годов футбольный клуб "Елимай" стремительно взлетел в тройку лидеров КПЛ-2024. И теперь фанаты ждут от команды только победы.

После триумфального сезона в Первой лиге, проведя сезон без единого поражения, клуб получил право на участие в высшем футбольном дивизионе страны, что привело в движение многие механизмы.

Триумфальное возвращение клуба в элиту отечественного футбола связано с поддержкой действующего акима области Абай Нурлана Уранхаева. Под его руководством команда блистала на футбольных полях Казахстана в 90-е годы.

В первую очередь, был реконструирован стадион "Спартак", где проходят домашние игры ФК. Трибуны, вспомогательные помещения, санузлы и раздевалки, прожекторное освещение футбольного поля, легкоатлетические дорожки, все внутренние инженерные коммуникации – всё было в предаварийном состоянии. Стадион был построен и введён в эксплуатацию в 1966 году и до настоящего времени никак не ремонтировался.

Внутренние помещения - раздевалки, душевые и санузлы, судейские комнаты, кабинеты инспектора и делегата матча, комнаты VAR (видео ассистент рефери) уже привели в соответствие с требованиями Казахстанской федерации футбола (КФФ).

На стадионе произвели реновацию натурального газона футбольного поля, установили систему автоматического полива, отремонтировали общественные туалеты. В апреле основные работы на объекте завершили.

Согласно требованиям КФФ, каждая команда, принимающая участие в розыгрыше Премьер-Лиги, обязана выставить для проведения домашних матчей минимум два стадиона, аттестованных по 4 категории КФФ, с подогревом футбольного поля и иметь в родном городе несколько отелей международного класса, чего в Семее до сих пор нет.

"В рамках средне-срочного плана стратегического развития клуба, представители ФК "Елимай" связывались с ведущими мировыми отельными операторами, многим из которых был интересен наш регион. В результате подписан меморандум с крупнейшей отельной сетью в Европе - Accor. Проведено множество совместных совещаний и онлайн-конференций. Организован теле-мост между акимом области Нурланом Уранхаевым и вице-президентом Accor, в ближайшее время планируется приезд их делегации в Семей", - рассказал о первых и текущих коммуникациях с новым партнёром клуба технический директор футбольного клуба "Елимай" Вадим Сек.

Эта французская компания известна такими брендами, как Swissôtel, Mövenpick, Novotel, Mercure, Ibis и другими.

"В настоящий момент футбольный клуб ведёт строительно-монтажные работы на собственном земельном участке площадью 1,4 гектара в микрорайоне Ушактар по реализации данного проекта. Комплекс будет включать в себя воздушный манеж с закрытым футбольным полем, также рядом расположатся отель Ibis Elimai Semey 3*, открытое футбольное поле и другие вспомогательные сооружения", - пояснил Вадим Сек.

В последние годы желание заниматься самым популярным спортом на планете у семейских ребят растёт в геометрической прогрессии. На сегодня местный футбольный клуб принял более тысячи заявок от юных футболистов.

При клубе в 14 возрастных группах занимается более 400 детей, 60 из которых девочки. В прошлом году команды юношей 2006 и 2008 годов рождения впервые в истории стали серебряными призерами Казахстана.

На днях на левом берегу Семея открыт филиал футбольного центра "Елимай" для занятий более 150 молодых спортсменов 2012 и 2017 годов рождения. Кроме того, реализуется пилотный проект "Детство в семье "Елимай", рассчитанный на самых маленьких футболистов.

12 месяцев в году

А теперь подробнее о том, каким будет новый футбольный комплекс.

Предварительный эскиз, который сейчас обсуждают футбольный клуб, инвестор и областной акимат, обещает семейчанам и гостям города пятиэтажную гостиницу площадью застройки более 1 200 квадратных метров.

В центре всего комплекса - отель. Первый витражный этаж высотой шесть метров вместит в себя ресторан, конференцзал, фитнес зал, лаунж бар и прочие административные помещения. Четыре жилых этажа будут вмещать 100 номеров площадью от 22-х квадратных метров со всеми удобствами.

Справа и слева от него два футбольных поля – одно из которых будет открытым для проведения тренировок в летнее время, а другое закрыто с помощью надувного манежа для проведения игр в зимний период. Его возведение спонсирует инвестор клуба. Искусственный газон и мембрана купола будут изготовлены и доставлены из Европы.

Размеры обоих футбольных полей будут выполнены по всем действующим требованиям УЕФА и ФИФА, и составят 105 на 66 метров и 105 на 68 метров соответственно.

"Если сравнивать круглогодичные тренировки игроков на юге Казахстана и у нас в Семее, то футболисты южных областей занимаются на открытом поле до 10-11 месяцев в году. В то время как в нашем регионе 6-7 месяцев. Разный климат областей Казахстана очень сильно влияет на игровой сезон футбольных команд, из-за чего "Елимаю" приходится на зимний период выезжать на сборы и товарищеские матчи в Турцию. Благодаря крытому манежу с полноценным футбольным полем будет возможность проводить игры и тренироваться зимой как профессиональным футболистам, так и детям", - пояснил технический директор клуба Вадим Сек.

Сейчас футболисты семейского клуба проживают на арендованных спортивных базах, а персонал и тренерский состав – на съёмных квартирах. С такой же ситуацией сталкиваются все приезжающие в Семей игроки из других городов. Поэтому отель мог бы решить проблему размещения футболистов раз и навсегда.

Отель рассчитан не только на проживание, но и на восстановление физических сил футболистов после игр. Поэтому клуб планирует оборудовать его процедурным кабинетом, фитнесс-залом, а также небольшим бассейном.

Новый стадион на месте старого

Кроме спортивно-гостиничного комплекса, который расположится по дороге в аэропорт, в левобережье Семея запланировано строительство ещё одного сооружения. Новая современная спортивная арена появится на месте нынешнего обветшалого стадиона "Пищевик". В четвёртом квартале 2024 года здесь начнут подготовительные работы, а закончить его планируют в 2026 году.

"Строительство нового стадиона – важный шаг в развитии спортивной инфраструктуры Казахстана. Благодаря своей вместимости и уникальному дизайну, стадион привлечёт внимание не только местных жителей, но и гостей со всей страны", - высказал мнение по поводу нового проекта аким области Абай Нурлан Уранхаев во время одной из встреч с журналистами.

Новый стадион построят по заказу руководства области. Напомним, Нурлан Уранхаев - один из самых верных болельщиков "Елимая" вот уже 30 лет. Именно он в далеком 1994 году собрал под знамёнами клуба лучших игроков со всей страны. Из-за тяжёлого финансового положения и развала СССР местные футболисты разбрелись по другим командам.

После побед в 90-е годы местный клуб не собирал полные стадионы, вспоминают футбольные фанаты из Семея. Но начиная с этого года все трибуны стали заполняться уже без усилий.

На игре с алматинским "Кайратом" толпы болельщиков смотрели матч стоя. Семейский стадион "Спартак", рассчитанный на 8 000 зрителей, вместил больше 10 000. В народе говорят о 14 тысячах.

И это не первый аншлаг за весну. Ещё больший наплыв ожидается 16 июня на матче "Елимай" - "Актобе".

Для того, чтобы в будущем исключить столпотворений и дать возможность как можно большему количеству людей посмотреть на зрелищные мероприятия, новый стадион будут строить на 12 тысяч мест. Его планируют возвести с учётом требований 3 категории УЕФА и 4 категории Казахстанской федерации футбола.

Одна из главных особенностей – то самое натуральное поле с подогревом и автоматическим поливом газона, а также мощные конструкции навеса, которые защитят болельщиков от осадков и палящего солнца. Хотя во время игры фанаты не обращают внимания на внешние факторы.