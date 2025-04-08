Футбольный клуб "Атырау" возвращён в государственную собственность, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Региональную службу коммуникаций.

Сообщается, что такое решение принято на основании предложения областной прокуратуры с целью обеспечения прозрачности управления клубом и повышения его эффективности.

"С февраля 2018 года спортивный клуб находился в доверительном управлении общественного фонда "Профессиональный спортивный клуб "Атырау". Однако за эти годы в его деятельности наблюдались системные проблемы, такие как частая смена учредителей и руководства, отсутствие стабильных спортивных результатов, а также недостаточная прозрачность в финансово-хозяйственной деятельности. В связи с увеличением количества легионеров, отсутствием прозрачности бюджета и достоверной отчётности было принято решение вернуть клуб в государственное управление. Это позволит усилить контроль за целевым использованием средств и даст возможность развивать футбольную инфраструктуру и кадровый потенциал региона", – сообщили в областном управлении физкультуры, спорта и туризма.⠀

Отмечается, что в ближайшее время планируется поэтапная реформа клуба с особым вниманием на обеспечение прозрачности деятельности, стабильное управление, развитие молодёжного и детского футбола, а также на выработку устойчивой стратегии спортивного роста.

Сообщалось, что в Казахстане хотят выставить на продажу футбольные клубы: "Астана", "Атырау", "Ордабасы", "Туран", КГП "Шахтер", "Каспий" и АО "Шахтер". Как ранее заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев, клубы должны зарабатывать сами, а не полагаться только на госбюджет. Как потенциальная приватизация повлияет на состояние команд и качество их выступлений – читайте в материале BaigeNews.kz.