Футбольный клуб "Актобе" объявил экологический тайм-аут

В рамках республиканской экологической акции "Таза Қазақстан" ФК "Актобе" организовал субботник возле Центрального стадиона, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата области.

В экологическом тайм-ауте приняли участие коллектив управления спорта, руководитель клуба Азамат Шайхы, основная команда ФК, футзалисты и две молодежные команды турнира QJ League, а также болельщики.

Ко Дню единства народа Казахстана территория вокруг стадиона была очищена от мусора.