Футбольный клуб "Актобе" объявил экологический тайм-аут
1 Мая, 20:44
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1 Мая, 20:441 Мая, 20:44
566Фото: акимат Актюбинской области
В рамках республиканской экологической акции "Таза Қазақстан" ФК "Актобе" организовал субботник возле Центрального стадиона, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата области.
В экологическом тайм-ауте приняли участие коллектив управления спорта, руководитель клуба Азамат Шайхы, основная команда ФК, футзалисты и две молодежные команды турнира QJ League, а также болельщики.
Ко Дню единства народа Казахстана территория вокруг стадиона была очищена от мусора.
"Центральный стадион ― наш второй дом. Мы должны поддерживать здесь порядок. Не хорошо, если вокруг будет грязно. Поэтому такие субботники нужны", ― сказал игрок футбольного клуба "Актобе" Алибек Касым.
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