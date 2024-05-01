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Футбольный клуб "Актобе" объявил экологический тайм-аут

1 Мая, 20:44
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акимат Актюбинской области 1 Мая, 20:44
1 Мая, 20:44
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Фото: акимат Актюбинской области

В рамках республиканской экологической акции "Таза Қазақстан" ФК "Актобе" организовал субботник возле Центрального стадиона, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата области.

В экологическом тайм-ауте приняли участие коллектив управления спорта, руководитель клуба Азамат Шайхы, основная команда ФК, футзалисты и две молодежные команды турнира QJ League, а также болельщики.

Ко Дню единства народа Казахстана территория вокруг стадиона была очищена от мусора.

"Центральный стадион  ― наш второй дом. Мы должны поддерживать здесь порядок. Не хорошо, если вокруг будет грязно. Поэтому такие субботники нужны", ― сказал игрок футбольного клуба "Актобе" Алибек Касым.

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