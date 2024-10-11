Футбольные ворота упали на восьмилетнюю девочку в Атырау
Сегодня, 21:24
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Сегодня, 21:24Сегодня, 21:24
104Фото: pixabay.com
Восьмилетняя девочка поступила в реанимационное отделение областной больницы в Атырау: на ребёнка упали футбольные ворота, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Ак Жайык".
Школьница получила диагноз "ушиб головного мозга тяжелой степени".
"Состояние остается крайне тяжелым. Пациентка находится на искусственной вентиляции легких", — сообщили в пресс-службе областного управления здравоохранения.
Обстоятельства произошедшего расследует полиция.
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