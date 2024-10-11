Футбольные ворота упали на восьмилетнюю девочку в Атырау

Восьмилетняя девочка поступила в реанимационное отделение областной больницы в Атырау: на ребёнка упали футбольные ворота, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Ак Жайык".

Школьница получила диагноз "ушиб головного мозга тяжелой степени".

"Состояние остается крайне тяжелым. Пациентка находится на искусственной вентиляции легких", — сообщили в пресс-службе областного управления здравоохранения.

Обстоятельства произошедшего расследует полиция.